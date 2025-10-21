Лавров отхвърли призивите за примирие: „Спирането на войната ще запази нацисткия режим в Украйна“

Руският външен министър Сергей Лавров отхвърли европейските призиви за незабавно прекратяване на огъня в Украйна, заявявайки, че подобен ход би „запазил на власт нацисткия режим“ и би „забранил руския език“. Изказването му, цитирано от проправителствените агенции РИА Новости и ТАСС, бе направено след срещата му с външния министър на Етиопия.

Пред журналисти Лавров разкритикува общото изявление на европейски лидери, които потвърдиха подкрепата си за Украйна и изразиха одобрение за последните дипломатически усилия на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на бойните действия. „Прекратяването на огъня сега би означавало само едно – огромна част от Украйна да остане под контрола на нацистки режим“, каза Лавров. „Това би било единственото място на Земята, където цял език е забранен по закон – при това език, който е официален в ООН и се говори от мнозинството от населението.“

Руският външен министър обвини „европейските покровители и господари на Украйна“, че влияят на Вашингтон да се откаже от идеята за всеобхватно мирно споразумение и вместо това настояват „всичко просто да спре и историята сама да реши изхода“. Той свърза европейската позиция и с промяна в американската политика, твърдейки, че тя противоречи на договореното между президентите Доналд Тръмп и Владимир Путин по време на срещата им в Аляска. „Тази среща“, каза Лавров, „бе посветена на премахване на коренните причини за конфликта, а не на неговото замразяване.“

Изказването му дойде след общата декларация на европейските лидери от 21 октомври, в която те подкрепиха усилията на Тръмп за договаряне на прекратяване на огъня и предложиха „текущата линия на фронта да бъде отправна точка за преговорите“. Според Washington Post, при последния си разговор с Тръмп руският президент Владимир Путин е настоял Русия да получи пълен контрол над Донецка област като условие за край на войната, като намекнал, че Москва може да отстъпи части от Запорожка и Херсонска област в замяна. Тръмп от своя страна подкрепил идеята войната да бъде „замразена“ по сегашната фронтова линия, но отрекъл да е призовавал украинския президент Володимир Зеленски да предаде целия район Донбас (Украинските области Донецк и Луганск).

Междувременно говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че няма потвърдени дати за очакваната среща между Тръмп и Путин. В коментар пред Интерфакс той посочи, че двете страни не са се споразумели за конкретен график, подчертавайки, че „се изисква сериозна подготовка“. „Чухте изявления както от американска, така и от наша страна, че това може да отнеме време. Следователно първоначално не са били обсъждани конкретни дати,“ добави Песков.

По повод твърденията, че срещата може да бъде отложена, Песков обясни, че разговорите за възможна среща в Будапеща продължават, но са конфиденциални. „Такива предложения не се обявяват публично – процесът е дискретен и трябва да остане такъв в интерес на неговата ефективност,“ каза той.

Днес излезна информация, че планираната среща между американския държавен секретар Марко Рубио и руския външен министър Сергей Лавров, която трябваше да подготви почвата за срещата на върха, е била отложена по неуточнени причини. Москва нарече медийните твърдения „неточни“, но забавянето породи спекулации, че срещата между Тръмп и Путин също може да бъде изместена. Разговорите между Рубио и Лавров първоначално се очакваха да се проведат на 23 октомври.