Прокурорите: Нападението над магистрат е брутален удар срещу държавността
Асоциацията на прокурорите в България определи атаката срещу техен колега в София като „недопустимо и брутално нападение срещу държавността“.
В официална позиция, разпространена след инцидента, организацията заявява, че случаят е логично продължение на „жестоките и неспирни нападки срещу работата на отделни прокурори и срещу прокуратурата като институция“.
„Ще защитим всеки наш колега“
В изявлението се подчертава, че непрекъснатите и неоправдани удари срещу прокуратурата пораждат обществено недоверие и омраза, въпреки усилията на магистратите.
„Прокурорите заемат силно и достойно място в борбата за истина и справедливост. С честен и неуморен труд те ежедневно отстояват правата и интересите на засегнатите, за сметка на собственото си здраве, семеен уют и спокойствие“, се казва още в позицията.
Асоциацията обявява, че застава твърдо зад всеки български прокурор и ще използва „всички допустими средства“, за да се противопостави на опитите за необосновани атаки срещу магистратите.
„Ще отстояваме правата и интересите на прокурорите така, както те отстояват правата и интересите на всички останали“, подчертават от организацията.
Инцидентът в София и реакцията на институциите
Според официалната информация, нападението е станало вечерта на 20 октомври 2025 г. пред дома на прокурор в София.
Пострадалият е бил удрян многократно с твърд предмет, но състоянието му е стабилно.
Случаят предизвика силен обществен отзвук и бе осъден от редица представители на съдебната система.
Асоциацията на прокурорите призова за бързо и прозрачно разследване на нападението, определяйки подобни действия като грубо посегателство върху честта на професията и върху държавността.
Организацията настоява инцидентът да бъде разгледан като сериозен сигнал за нарастваща агресия срещу магистратите, които ежедневно се сблъскват с обществен натиск и опити за дискредитиране на работата им.
