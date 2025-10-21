  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +13 / +18
Пловдив: +9 / +17
Варна: +10 / +17
Сандански: +13 / +18
Русе: +9 / +16
Добрич: +9 / +16
Видин: +8 / +14
Плевен: +7 / +16
Велико Търново: +5 / +18
Смолян: +4 / +10
Кюстендил: +8 / +15
Стара Загора: +8 / +15

Регистрирани са 33 случая на остри респираторни заболявания в Софийско за седмица

  • Сподели в:
  • Viber
Регистрирани са 33 случая на остри респираторни заболявания в Софийско за седмица
A A+ A++ A

Общо 33 случая на остри респираторни заболявания са регистрирани на територията на Софийска област през миналата седмица (от 13 до 19 октомври), съобщиха от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) на официалния си сайт.


По четири са установените случаи на варицела и чревни заболявания.

Заболелите от Ковид-19 са 23. Има и един случай на хепатит.


В сравнение с по-миналата седмица (от 6 до 12 октомври) се наблюдава спад в регистрираните случаи.

За периода от РЗИ отчитат 37 случая, при 33 за следващия.

#здраве

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?