  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +13 / +18
Пловдив: +9 / +17
Варна: +10 / +17
Сандански: +13 / +18
Русе: +9 / +16
Добрич: +9 / +16
Видин: +8 / +14
Плевен: +7 / +16
Велико Търново: +5 / +18
Смолян: +4 / +10
Кюстендил: +8 / +15
Стара Загора: +8 / +15

По 15 000 лв. ще получат наследниците на загиналите при наводненията

  • Сподели в:
  • Viber
По 15 000 лв. ще получат наследниците на загиналите при наводненията
A A+ A++ A

Правителството отпусна по 15 000 лева еднократна помощ на законните наследници на загиналите при наводненията в област Бургас в началото на октомври. Решението беше взето по предложение на министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.

Необходимите средства от общо 60 000 лева са осигурени от бюджета на Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Еднократните помощи ще бъдат изплатени чрез Агенцията за социално подпомагане. По този начин ще се осигури допълнителна финансова подкрепа за семействата на загиналите.

В началото на октомври кабинетът отпусна допълнителна помощ от 3000 лв. за пострадалите от наводненията. За тях остава възможността да получат и еднократната помощ при бедствие, която е равна на трикратния размер на линията на бедност – 1914 лв. Те могат да кандидатстват и за средства за унищожени електроуреди в размер до 2500 лева от Фонд „Социална закрила“. По този начин общата подкрепата по линия на МТСП може да достигне близо 7500 лв.

#наводнения

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?