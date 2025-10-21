  • Instagram
Наплив от фирми за изграждането на Терминал 3 на столичното летище

Над 40 компании са заявили интерес за изграждането на Терминал 3 и модернизацията на Терминал 2 на летище „Васил Левски“. Това съобщи Хесус Кабайеро, главен изпълнителен директор на "СОФ Кънект", на кариерен форум, организиран от "Капитал".

„Моята мисия е да направя летището в София не просто входа към страната, а към целия регион - първото петзвездно регионално летище в Европа. Имаме всичко необходимо, за да успеем. Моята мисия не е само да бъдем входът към България, а входът към устойчивото бъдеще“, каза още Кабайеро.

„На летището работят пет поколения. Имаме пет поколения. Това е изключително богат екип - от „тихото поколение“ до бейби бумърите, поколението X, милениълите и поколението Z, което представлява 80% от новите пътници и оформя начина, по който пътуваме днес. Поколението Алфа вече чука на вратата ни - те вече ни оказват натиск“, каза още Хесус Кабайеро.

Обхватът на тръжната процедура включва проектирането и изграждането на нов Терминал 3 с площ от 60 000 кв. м, кoйто да бъде свързан със съществуващата сграда на Терминал 2 и да увеличи годишния капацитет на пътниците от седем милиона пътници на 20 милиона пътници. Това включва нови зони за пристигащи и заминаващи пътници, централизиран пункт за проверка "Сигурност", офиси и обслужващи помещения за ползвателите на летището, пътнически ръкав, търговски зони, отбелязва БТА.

Предвидена е модернизацията на сградата на съществуващия Терминал 2 с площ от 72 000 кв. м. В дейностите е включено разширяване на търговските площи както в обществената, така и в зоната след проверка "Сигурност", преобразуване на съществуващите зони за обработка на пътници в офиси и спомагателни помещения за ползвателите на летището, ремонт и обновяване на съществуващите летищни системи.

