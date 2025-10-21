Учени от БАН разработват батерия от утайка от кафе

Екип от Българската академия на науките (БАН), ръководен от проф. Радостина Стоянова, разработва иновативна батерия, която използва утайка от кафе. Проф. Стоянова, която е директор на Института по обща и неорганична химия (ИОНХ), наскоро получи голямата награда "Питагор" за цялостен принос в науката, съобщиха от МОН и БАН.

Разработката е насочена към създаването на натриево-йонни батерии, които да се превърнат в алтернатива на масово използваните литиево-йонни.

Нуждата от алтернатива е спешна, тъй като световните запаси от литий (около 17 милиона тона) се очаква да бъдат крайно недостатъчни за нуждите до 2050 година, които ще надхвърлят 60 милиона тона. Освен това, процесът по рециклиране на литиево-йонните батерии е скъп и вреден за околната среда.

Решението, по което работи екипът на БАН, са натриевите батерии.

"Те функционират по абсолютно същия начин както литиевите, но поради различните свойства на натрия и лития са необходими друг клас електродни материали. В това всъщност се състоят нашите разработки," обяснява проф. Стоянова, цитирана от "24 Часа".

Кафето като електрод

Институтът вече има разработени натриево-йонни клетки на лабораторно ниво. Единият от електродите е на основата на слоести оксиди, а другият е получен от неочакван източник.

"Другият електроден материал в натриево-йонната клетка е получен от утайки от използвано кафе - разложени при температура над 800°," се посочва в публикацията на "24 Часа". Идеята за използването на кафето е на д-р Мария Калъпсъзова, учен от екипа на проф. Стоянова.



Работата на проф. Стоянова вече е получила международно признание. Предишни нейни разработки за заместване на токсичния кобалт в батериите са признати от нобеловите лауреати по химия за 2019 година – професорите Гудинаф и Уитингам.