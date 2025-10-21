Германия купува още изтребители F-35 за ядрените мисии на НАТО

Германия планира да поръча още 15 американски изтребителя F-35A на стойност приблизително 2,5 милиарда евро. Това става ясно от класифицирани документи на Министерството на отбраната, представени на бюджетната комисия на Бундестага, съобщиха "Deutsche Welle" (DW) и "Reuters".

Според информацията, германският министър на отбраната Борис Писториус е включил в документите клауза, озаглавена "Допълнителна покупка на самолети F-35A".

Тези 15 изтребителя са в допълнение към вече поръчаните 35 броя от същия модел, произвеждан от "Lockheed Martin". Очаква се първите самолети от предходната сделка да бъдат доставени на Бундесвера (германските въоръжени сили) през 2027 година.

Замяна на "Tornado" и ядрени мисии

Основната цел на новата покупка е да се ускори замяната на остарелия флот от изтребители "Tornado", които германските военновъздушни сили използват от десетилетия.

Ключов елемент в решението е, че F-35A е сертифициран да носи американски ядрени оръжия. Според "Reuters", това ще позволи на Германия да продължи участието си в системата на НАТО за "споделяне на ядрени оръжия", която предвижда американски ядрени бомби да бъдат разположени в страната и да бъдат доставяни от самолети на съюзниците.

Покупката е част от мащабната програма за превъоръжаване на Германия и засилването на отбранителните способности на НАТО в отговор на новата ситуация със сигурността в Европа.

Според DW, планираната мащабна покупка от САЩ може да усложни отношенията между Германия и Франция, засилвайки съмненията относно жизнеспособността на съвместния френско-германски проект (FCAS) за разработване на изтребител от следващо поколение.