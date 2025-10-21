Наталия Киселова: Парламентът започва работа от утре

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова заяви, че парламентът ще възобнови нормалната си работа още утре, 22 октомври. Коментарът си тя направи по време на посещение в Кърджали по повод празника на града.

Изявлението идва след напрежение в управляващата коалиция през изминалата седмица.

"Миналата седмица беше урок за всички нас, че трябва да поставяме въпросите, които ни вълнуват, първо на Съвет на съвместно управление, а след това пред медиите. Това, което има да се казва между партньорите, ще бъде казано", заяви Киселова, цитирана от БТА.

Тя припомни, че срещите на съвета се провеждат всеки вторник в сградата на парламента.

Стабилността на кабинета е над всичко

Наталия Киселова подчерта, че личният пример е ключов за изграждането на държавността. "Всеки от нас, с личното си поведение, трябва да помага да се гради държавността, не да се разгражда. Не се чувствам обидена от ничии думи. Докато съм председател на НС, ще изпълнявам задълженията си", допълни тя.

Председателят на парламента беше категорична, че не вижда причина работата на Народното събрание да не продължи нормално.

"Още утре ще заработи парламентът и ще обсъдим значимите въпроси, които са в дневния ред. Не виждам причина това да не се случи. Бюджетът е най-важното в следващите седмици", каза Киселова.

Тя призова да се преодолеят "всички недоизказани неща" и допълни: "В политиката има голяма динамика, въпросът за стабилността на кабинета трябва да надделее над партийно-политическия егоизъм".