Авокадото забавя стареенето на клетките. Другите ползи

Авокадото има много ползи за човешкия организъм. То е източник на ценни мазнини, витамини и минерали, които поддържат тялото в отлична форма.

Богато на мононенаситени мазнини, авокадото подпомага здравето на сърцето и поддържа нормални нива на холестерола. Високото съдържание на калий регулира кръвното налягане и балансира водния обмен в организма.

Авокадото е наситено с витамини Е, К, С и група В - комбинация, която укрепва имунната система,поддържа кожата еластична и придава блясък на косата.

Благодарение на антиоксидантите си, авокадото забавя стареенето на клетките и защитава организма от вредното действие на свободните радикали.

Фибрите в авокадото подобряват храносмилането и създават усещане за ситост, което го прави чудесен избор при балансирано хранене. Освен това съдържа лутеин и зеаксантин – вещества, които поддържат зрението и предпазват очите от умора.

Авокадото е вкусен и здравословен избор за всяко меню - може да се добавя към салати, смутита или да се консумира самостоятелно, за да достави на организма естествена енергия и жизненост.