Румен Радев: Управляващите са в парализа

Управляващите са в парализа и чакат санкциониран за корупция по "Магнитски" политик да ги уведоми дали ще ги има. Това заяви президентът Румен Радев на брифинг пред медиите.

Държавният глава коментира актуалната политическа обстановка, като отправи остра критика към мнозинството в парламента и към правителството.

"Видно за всички, че управляващите са в парализа и чакат санкционираният за корупция по Магнитски политик да ги уведоми дали ще ги бъде. Виждаме, че правителството го е страх да заседава, парламентът го е страх да събере кворум, докато същият този политик не им разреши," заяви Румен Радев.



"Държавата не е детска игра с колички"

Президентът коментира и казуса с автомобилите на администрацията си, като отправи критика към "Ново начало" (парламентарната група на "Продължаваме промяната") и индиректно към лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Аз се надявам, че опитният Борисов ще обясни на ментора си, че държавата не е детска игра с колички," посочи държавният глава.

Той обясни, че вносителят на законопроекта, с който са отнети автомобилите на администрацията ("Ново начало"), първоначално е записал, че промяната не води до допълнителни разходи.

"Същото това "Ново начало" вчера разпореди спешно да се отпуснат финансови средства за закупуване на автомобили за президентската администрация. Как го разбирате това?" попита Радев.



Президентът обясни, че няма да инициира обществена поръчка за закупуване на нови автомобили.

"Явно това е представата за държавност на някои хора, които виждам, че в същото време те като мнозинство в парламента не искат да слизат от лимузините," каза той. Радев допълни, че администрацията му ще продължи да работи с "личните усилия на своите служители" и че евентуална поръчка би била за следващата администрация, чийто избор той не иска да "предрешава".