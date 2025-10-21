Тънкоклюният свирец изчезна завинаги

Тънкоклюният свирец (Numenius tenuirostris), загадъчна прелетна птица, официално е обявен за изчезнал вид. Това съобщи Световният съюз за защита на природата (IUCN) в последната актуализация на своя Червен списък на застрашените видове.

Декларацията бележи трагичен момент в историята на опазването на природата – това е първото потвърдено изчезване на вид птица от континентална Европа в съвременната история.

Последната известна и потвърдена снимка на сиво-кафявата водолюбива птица е направена през февруари 1995 г. в Мароко. Оттогава, въпреки множество издирвания, видът не е наблюдаван.

Научно потвърждение

Решението на "Световния съюз за защита на природата" се основава на подробно научно изследване, публикувано през ноември 2024 г. в списанието "IBIS". Водещият автор на изследването, Греъм Бюканън от "Кралското дружество за защита на птиците" (RSPB), заключава, че видът най-вероятно е изчезнал в средата на 90-те години на миналия век.

Тънкоклюният свирец е гнездил в Сибир и Казахстанската степ, като е мигрирал към Европа, Северна Африка и Близкия изток, за да зимува. Признаци за намаляване на популацията му е имало още в началото на 1912 г., а до 40-те години на миналия век учените вече са предупреждавали, че птицата е близо до изчезване.

"Това е първото регистрирано глобално изчезване на птици от континентална Европа, Северна Африка и Западна Азия", коментира Естер Кетъл, еколог от университета "Нотингам Трент" във Великобритания.

Трезв момент за опазването на видовете

Природозащитниците определят новината като отрезвяващ сигнал за спешната нужда от действия.

"Изчезването на тънкоклюния свирец е трагичен и отрезвяващ момент за опазването на прелетните птици", заявява Ейми Френкел, изпълнителен секретар на "Конвенцията за опазване на мигриращите видове диви животни" (CMS). "Това подчертава неотложната необходимост от прилагане на ефективни мерки за опазване, за да се гарантира оцеляването на мигриращите видове."

Много мигриращи брегови птици намаляват в световен мащаб. Експерти посочват, че евразийският дъждосвирец (Numenius arquata), близък роднина на тънкоклюния, също е от особен консервационен интерес и се смята за най-бързо намаляващия вид във Великобритания.

"Може би прекарахме твърде много време в наблюдение на намаляването на популацията на птицата и недостатъчно в реални опити да поправим нещата", коментира Джеф Хилтън, учен в британската благотворителна организация "Wildfowl & Wetlands Trust".