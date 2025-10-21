Чист въздух за здрави деца: София обучава училища, ясли и градини

Столична община и лекарската мрежа „Въздух за здраве“ започнаха серия от специализирани обучения под мотото „Чист въздух за здрави деца“. Инициативата е насочена към директорите и екипите на училища, детски градини и ясли и има за цел да подпомогне превенцията и намаляването на рисковете от замърсяването на атмосферния въздух. Това съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

Програмата е част от общинската политика за подобряване на качеството на въздуха и е в съответствие с новата директива на Европейския съюз, която въвежда по-високи стандарти за опазване здравето на хората. Акцент е поставен върху защитата на децата – най-уязвимата група в градската среда, посочват от Столична община.



Обученията включват практически модули и протоколи за реакция при прогноза за повишено замърсяване, както и препоръки за организация на учебния процес и физическите дейности на открито. Разработено е и „Ръководство за училища и детски градини“, което съдържа набор от превантивни мерки и добри практики.

От общинската администрация информираха, че първите обучения са се провели в аулата на Военна академия „Г. С. Раковски“ и са се събрали над 150 представители на образователни институции от всички райони на София. Предвижда се въвеждането на единни минимални стандарти за училищна среда, които ще регламентират проветряването, използването на филтриращи системи и действията при дни с високо замърсяване.

През последната година Столична община отчита намаляване на навлизането на най-замърсяващите автомобили в центъра на града след въвеждането на първата нискоемисионна зона за транспорт. В девет столични района се изпълнява и първата нискоемисионна зона за битово отопление, а програмата за подмяна на печки на твърдо гориво с електроуреди продължава.

В бюджета за 2025 г. е предвидено изграждане на нова система за мониторинг с мобилни сензори по линиите на градския транспорт, която ще осигурява по-прецизни данни в реално време. Общината работи съвместно с научната общност и неправителствени организации в рамките на Програмния съвет по качество на въздуха.

Мерките за чист въздух вече се прилагат с районен подход, според конкретните нужди на всяка част от града. В кварталите без изградена инфраструктура се акцентира на миене и метене на улици, в зоните с нерегламентирано горене – на засилен контрол, а в районите с отопление на твърдо гориво се акцентира на подмяна на уредите.

Инициативата „Чист въздух за здрави деца“ е част от дългосрочната визия на Столична община за по-здравословна, зелена и устойчива градска среда, посочват от общинската администрация.

София отчита втора поредна година нива на фини прахови частици под допустимия максимум, съобщиха през май от Столичната община. Общината отчита и успешно спазване на европейските и национални норми за качеството на атмосферния въздух по показател фини прахови частици (ФПЧ10).