Цената на олиото тръгна рязко нагоре

Цените на слънчогледовото масло и семена на международните пазари тръгнаха нагоре, предизвикани от влошени прогнози за реколтата в Украйна. На ключовия пазар в Ротердам цената на слънчогледовото масло се покачи с 20 долара през миналата седмица, достигайки 1375 долара за тон FOB към 17 октомври.

Основната причина за ръста, според европейски анализатори, е "разочарованието от добивите на слънчоглед в Украйна". Базираната в Лондон аналитична агенция ASAP Agri прогнозира, че заради лоши метеорологични условия производството в Украйна през 2025 година може да спадне до 11,4 милиона тона.

Това би било най-ниското ниво от 10 години насам. За сравнение, през 2024 година са произведени 13,0 милиона тона, а през сезон 2023/24 година добивът е бил 15,50 милиона тона, по данни на FAS USDA.

По-слаби добиви от жътвата

Данните на украинското Министерство на икономиката, околната среда и земеделието потвърждават слабите резултати. Към 16 октомври слънчогледът е прибран от 3,91 милиона хектара (76% от площите), като са произведени 7,19 милиона тона при среден добив от 1,84 тона от хектар.

За сравнение, към същата дата през 2024 година са били прибрани 9,32 милиона тона от 4,5 милиона хектара (91%), при среден добив от 2,07 тона от хектар.

Очакван недостиг на суровини

Според разчети на анализатори от Oil World, ако добивите в оставащите райони са само с 10% по-високи от сегашните, общият размер на реколтата може да спадне до 10,5 милиона тона. Това би означавало "значителен недостиг на суровини" за мощната преработвателна индустрия в страната.

Влошените перспективи вече тласнаха изкупните цени на слънчогледа за износ до 570-575 долара за тон CPT черноморско пристанище. Експортните котировки на суровото украинско слънчогледово масло също се изкачиха до 1255-1260 долара за тон FOB в края на миналата седмица.