Забавянето на срещата Рубио-Лавров поставя под въпрос разговорите между Тръмп и Путин в Будапеща

Планираната среща между държавния секретар на САЩ Марко Рубио и руския външен министър Сергей Лавров, първоначално насрочена за тази седмица, е отложена по неизвестни причини, което поражда въпроси дали личната срещата между американския президент Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин ще се състои. Източник от Белия дом съобщи пред CNN, че срещата е забавена поне временно, без да се уточнява конкретната причина.

По-рано се споменаваше 23 октомври като възможна дата за разговорите между Рубио и Лавров, които трябваше да подготвят пътя за потенциалната среща Тръмп-Путин в Будапеща. Според анонимен източник забавянето е свързано с коренно различните позиции на Рубио и Лавров относно разрешаването на руско-украинската война. „Последните разговори показват, че руснаците не са смекчили максималистките си искания“, заяви източникът, добавяйки, че е малко вероятно Рубио да препоръча провеждането на срещата Тръмп-Путин на този етап. Очаква се Рубио да проведе допълнителни разговори с Лавров по-късно тази седмица.

Контекстът на тези събития включва обаждането на Тръмп до Путин на 16 октомври, първото за почти два месеца, след което американският президент обяви планове за среща в Будапеща. Това щеше да бъде първото посещение на Путин в столица на ЕС от началото на пълномащабното руско нахлуване в Украйна. Обаждането се проведе преди визитата на украинския президент Володимир Зеленски във Вашингтон, където разговорите бяха насочени към потенциалното предоставяне на крилати ракети Томахоук за Киев. Според някои медии, по време на срещата с Зеленски, Тръмп е настоявал украинският лидер да приеме условията на Русия и е предложил гаранции за сигурността както на Киев, така и на Москва, което е поставило украинската делегация в напрежение и безизходица.

Тръмп обаче отрече твърденията на медиите, че е натискал Зеленски да предаде контрола върху целия Донбас на Русия. Несигурността около срещата Рубио-Лавров сега поставя под въпрос времето и възможността за провеждане на силно очакваните разговори между Тръмп и Путин.