Проучване: Младите предпочитат болници пред ИТ фирми

Наблюдава се сериозна промяна в кариерните предпочитания на младите американски висшисти. Големите технологични компании, дълго смятани за най-желаното място за работа, губят позиции за сметка на здравния сектор. Тази тенденция, разкрита от последни проучвания, очертава трансформация на пазара на труда, силно повлияна от тревогите около изкуствения интелект (AI) и търсенето на по-голяма стабилност.

Мечтата за кариера в Google, Amazon или Apple изглежда избледнява за значителна част от американците от Поколението Z. Според мащабно проучване на Националното сдружение на учениците от гимназиите (NSHSS), младите таланти все по-често се отказват от кариери в ИТ и инженерните направления в полза на професии, свързани с грижа и помощ за хората.

Несигурност в Силициевата долина

Причините за тази промяна са няколко и подчертават нарастващото усещане за несигурност в технологичния бранш:

Заплахата от изкуствения интелект: Влиятелни фигури в бранша, включително ръководители от NVIDIA и AWS, публично коментираха, че в бъдеще умението за програмиране може да стане излишно.

Нестабилност на пазара: Вълните от масови съкращения, които разтърсиха технологичните гиганти, и високото текучество на кадри влошиха имиджа на сектора.

Автоматизация: Съществуват очаквания, че технологичните специалисти ще бъдат сред най-засегнатите от автоматизацията, което засилва несигурността.

Според консултантската компания What’s The Big Data, Поколение Z все повече поставя икономическата сигурност на първо място при избора си на бъдеще.

Поколение Z търси стабилност и смисъл

Приоритетите на младите американци се променят. Данни на Networks Trends, събрани от над 10 000 студенти, показват, че 76% от тях поставят стабилната кариера на върха на своите притеснения. Този фактор изпреварва местоположението на компанията (75%), нейната репутация (72%) и дори перспективата за висока заплата (71%).

Друга голяма тревога, която изпъква, е страхът от професионално прегаряне ("бърнаут"). Половината от анкетираните признават, че се притесняват да не попаднат в токсична работна среда след години на учене.

Цифрите от проучването на NSHSS потвърждават тенденцията: между 2022 и 2024 година Google е спаднал от четвърто на седмо място сред най-желаните работодатели за студенти. Amazon и Apple също бележат спад в класациите. Още по-драматичен е сривът за SpaceX, която се мести от девето на двадесет и второ място.

Здравният сектор като ново убежище

На фона на това разочарование от технологиите, секторът на здравеопазването и социалната помощ набира популярност. Той се възприема като предлагащ не само по-голяма сигурност на работното място, но и по-малка уязвимост към сътресенията, причинени от изкуствения интелект. Професиите, свързани с директна грижа за хора, изглеждат значително по-трудни за мащабна автоматизация.

Тази тенденция може да не се ограничава само до САЩ. В Испания, макар и с по-бавни темпове, се наблюдава подобна промяна. Според проучването на фондация CYD „Трудова реализация на младите хора в Испания през 2024 г.“, курсовете и специалностите, свързани със здравеопазването и социалните услуги, отбелязват значителен ръст на записванията между 2018 и 2024 година.

Въпреки че ИТ и инженерните кариери остават важни, интересът към медицина осезаемо нараства. Застаряването на населението, което е особено отчетливо в Испания, засилва нуждата от ново поколение квалифицирани кадри. По данни на Randstad, 40% от заетите в испанския здравен сектор са на възраст над 45 години.

Промяната в кариерните амбиции на младите хора може да има дългосрочни последици, като принуди компаниите, особено технологичните, да преосмислят стратегиите си за привличане и задържане на таланти.