„Желязната лейди“ Санае Такаичи става първата жена премиер на Япония

Санае Такаичи, лидер на Либерално-демократическата партия на Япония, беше избрана за премиер от парламента във вторник, като по този начин става първата жена, която заема този пост в историята на страната.

Такаичи избегна балотаж, като постигна убедителна победа още в първия тур на гласуването в Камарата на представителите, получавайки 237 гласа срещу 149 за лидера на Конституционната демократична партия на Япония Йошихико Нода, съобщи Kyodo.

Според официалната японска информационна агенция 64-годишната Такаичи е получила 237 от общо 465 гласа в Камарата на представителите и официално става новият премиер на Япония.

Сред основните предизвикателства пред нея са възстановяването на забавящата се японска икономика и укрепването на единството в управляващата партия, която наскоро беше разклатена от корупционни скандали и вътрешни разногласия.

В понеделник Такаичи, която се стреми към нови политически съюзи, сключи формално споразумение с губернатора на Осака Хирофуми Йошимура, лидер на Партията за иновации в Япония, известна още като Nippon Ishin no Kai.

Такаичи, близък политически съюзник на покойния бивш премиер Шиндзо Абе, започна да формира своето правителство във вторник сутринта преди официалното ѝ назначение. Все пак се очаква на този етап нито един законодател от Партията за иновации да не заема пост в кабинета.

Споразумението между двете партии предвижда сътрудничество по ключови реформи, включително намаляване на броя на законодателите в японския парламент с 10 процента и извършване на реформа на социалната система.

Дългогодишното предложение на Партията за иновации да се превърне Осака в „вторична столица“ заедно с Токио също се очаква да бъде включено в общата реформистка програма на коалицията.

Парламентарният лидер на Партията за иновации Фумитаке Фуджита заяви, че решението за коалиция с управляващата ЛДП е получило категорична подкрепа в партията.

„Нямаше нито едно предпазливо, противопоставящо се или критично мнение“, каза Фуджита пред журналисти след партийна среща в неделя.

Според съобщенията Такаичи е предложила „няколко министерски поста“ на членовете на Партията за иновации като част от усилията да се укрепи алиансът. Все пак партията проявява колебание да приеме тези позиции.

Бившият лидер на Партията за иновации Нобуюки Баба заяви пред журналисти, че нито един от присъстващите членове на партията в неделя не е подкрепил идеята да се присъедини към кабинета на Такаичи.