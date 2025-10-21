Сривът на AWS засегна социалните мрежи, банките и стрийминг услугите - Amazon възстанови системите

Американската компания Amazon обяви в понеделник, че системите ѝ са възстановени след голям срив в Amazon Web Services (AWS), който временно парализира значителна част от интернет услугите по света, съобщи CNN.

Компанията заяви, че проблемът е „напълно отстранен“, но потребителите продължават да съобщават за остатъчни забавяния при някои услуги.

Сривът засегна редица известни сайтове, приложения и дигитални платформи в световен мащаб. Сред тях са социалните мрежи Snapchat и Facebook, игри като Fortnite и Roblox, стрийминг услуги като Disney+ и Hulu, както и критични платформи, включително авиокомпаниите Delta и United Airlines, както и веригата McDonald’s.

Финансови институции и криптоплатформи, сред които Coinbase, също съобщиха за прекъсвания. Засегнати бяха и смарт устройства, свързани с екосистемата на Amazon, както и AI компанията Perplexity, посочва CNN.

AWS потвърди в 1:26 ч. източноамериканско време (8:26 българско), че се сблъсква със „значителни грешки при обработката на заявки“. По-късно бе установено, че причината е повреда в Domain Name System (DNS) - системата, която преобразува интернет адресите в IP номера, разбираеми за сървърите.

Въпреки че данните не са били компрометирани, достъпът до тях е бил блокиран, което на практика е прекъснало връзката между много приложения и техните бекенд системи.

Към 6:35 ч. ET (13:35 българско време) Amazon потвърди, че проблемът с DNS е решен. Компанията препоръча на засегнатите бизнеси да изчистят кеш паметта на своите системи, за да възстановят напълно нормалната работа.

AWS също така съобщи, че следи за остатъчни проблеми, засягащи други услуги, включително EC2 - виртуална сървърна платформа, от която зависят много корпоративни приложения.

По време на срива редица компании използваха социалните мрежи, за да информират потребителите си. Coinbase увери, че всички клиентски средства са в безопасност, а Perplexity AI призна, че прекъсването е свързано с инфраструктурни проблеми в AWS.

В процеса на възстановяване AWS редовно публикуваше актуализации на официалното си табло за състоянието на услугите, като в един момент обяви, че е идентифицирала първопричината и работи по „няколко паралелни решения“ за ускоряване на възстановяването.

Компанията все още не е разкрила пълните технически подробности за инцидента, но според CNN се очаква в следващите дни да публикува обстоен доклад за случилото се.

Технологичният анализатор Ланс Юланоф коментира пред медията, че случаят показва колко централна е ролята на AWS за функционирането на интернет. По думите му съвременните смарт устройства и дигитални услуги зависят от постоянна свързаност, а когато ключов доставчик като AWS спре работа, последствията са незабавни и глобални.

Експерти изчисляват, че финансовите щети от временния срив могат да достигнат стотици милиарди долари в световен мащаб, предвид мащаба на засегнатите услуги.

AWS, създадена първоначално, за да управлява собствените сървърни ресурси на Amazon по време на пикови натоварвания, днес е една от най-големите облачни платформи в света, обслужваща правителства, банки, медии, стартиращи компании и международни корпорации.