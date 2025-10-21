До 1 декември! Пускат нова автобусна линия в София

До 1 декември пускат нова автобусна линия №97.

Предвид интензивното застрояване в ж.к. "Малинова долина" през последните няколко години, е необходимо да бъде обезпечен с градски транспорт този нов квартал на града.

Така пишат Виктор Чаушев - зам.-кмет, направление "Транспорт и градска мобилност", Петко Горанов - кмет на район "Студентски" и общинският съветник Симеон Ставрев в началото на доклада си за подобряване на транспортното обслужване в споменатия жилищен комплекс, пише БНР.

Предложението ще бъде разгледано от Общинския съвет (СОС) този четвъртък, 23 октомври.

Ако СОС гласува доклада, новата автобусна линия № 97 трябва да бъде открита не по-късно от 1 декември т.г



Маршрутът ще бъде: Метростанция "Фр. Ж. Кюри" (локално платно) - метростанция „Г. М. Димитров" - бул. "Г. М. Димитров" - бул. „Симеоновско шосе" -- ул. „Проф. Иван Странски" - ул. "Проф. Живко Сталев" - ул. „Георги Русев" и обратно по бул. "Симеоновско шосе" до метростанция „Фр. Ж. Кюри"

Според вносителите промените може да станат и без увеличаване на броя водачи, а даже напротив – възможна е икономия на човекочасове, като същевременно обслужването в най-натоварените участъци по булевардите "Г. М. Димитров" и "Симеоновско шосе" значително се подобри.

"В момента до "Симеоново" има три автобуса - основният 67, но и 68 и 98 – обясни пред БНР-Радио София Симеон Ставрев. – Нашето предложение да вземем част от движението на автобуси 67 в двата му края, където всичките ни анализи показват, че не е много натоварен, тоест от "Малинова долина" да идва по-нарядко, а в централния участък – между "Маринова долина" и метростанция "Г. М. Димитров", да зачестим броя на автобусите. Ако СОС подкрепи предложението за двата автобуса 67 и 97, интервалът на движение ще се намали – хората ще чакат 2-3 минути по-малко в този централен участък. Така ще се подобри транспортното обслужване не само на "Малинова долина", но и на квартал "Витоша", на Студентски град, които са от двете страни на "Симеоновско шосе" с идеята да закараме хората до метрото."

Ставрев съобщи още, че директорът на "Автотранспорта" е предложил закупуване и доставка на 20 къси и 25 дълги автобуса. Сега трябва да се намери финансиране, вероятно със заем от Столичната община.

Тези автобуси са налични, втора ръка са и грубо ще струват около 10 милиона лева.

Общинският съветник коментира и възможностите за разширяване на Околовръстното шосе на София в участъка от "Цар Борис III" до магистрала "Струма".