Властите в Гърция: Няма глоби за шофиране с яке или пиене на кафе

Министерството на инфраструктурата и транспорта на Гърция официално опроверга съобщенията, че новият Кодекс за движение по пътищата (КДП) включва глоби за шофиране с дебело яке, пиене на кафе или поставяне на пазарски чанти върху седалките.

"Няма такава забрана", заявиха категорично от министерството в отговор на медийни публикации, цитирани от електронното издание на вестник "Kathimerini". Властите уточниха, че носенето на яке по време на шофиране не е наказуемо.

От ведомството посочват също, че шофьорите имат пълното право да пият кафе или вода и да използват предназначените за това поставки в автомобила.

Свобода на движението е ключова

Единственото валидно изискване, което е съществувало и в предишната версия на пътния кодекс в Гърция, е шофьорите да могат да се движат свободно, за да управляват автомобила безопасно.

По отношение на пазарските чанти, от министерството отбелязват, че няма правило, което да забранява поставянето им на седалките в купето. Властите просто препоръчват те да се съхраняват сигурно, в идеалния случай в багажника. Целта е да не блокират видимостта на водача или да се движат опасно при рязко спиране.

"Нито едно от горепосочените действия няма да доведе до глоба, стига да не се нарушават основните правила за безопасно шофиране", заключиха от министерството.