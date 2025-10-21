МВР признава за 40% грешни тестове, но не обезщетява шофьорите

Все повече български шофьори се оказват с отнети свидетелства за управление и спрени автомобили заради положителни полеви тестове за наркотици, без реално да са употребявали такива. Оказва се, че индикативните тестове, използвани от "Пътна полиция", дават фалшиво положителни резултати при употреба на напълно законни лекарства, а шофьорите са наказвани месеци преди лабораторната кръвна проба да докаже невинността им.

Според Закона за движение по пътищата, положителният полеви тест е достатъчно основание за незабавно отнемане на шофьорската книжка, спиране на автомобила от движение и образуване на наказателно производство. Това на практика представлява наказание, приложено преди престъплението да е безспорно доказано в лаборатория.

Проблемът принуди омбудсмана Велислава Делчева да изпрати официално писмо до Министерството на вътрешните работи (МВР) и Министерството на здравеопазването. В него тя настоява двете ведомства да изготвят и публично да оповестят списък с лекарствата, на които използваният от КАТ "DRUGtest 5000" реагира фалшиво.

По данни на институцията, жалбите за фалшиви положителни резултати зачестяват, като тестовете реагират на медикаменти, съдържащи кодеин, кофеин, на антидепресанти и дори на енергийни напитки.

"Недостатъчната информираност за потенциално фалшиво положителните тестове излага гражданите на сериозен риск... Това подкопава доверието в институциите. Не може техниката да има повече права от човека. Всяка грешка на държавата има лице - това лице е гражданинът", заяви омбудсманът Велислава Делчева.

От институцията припомнят, че същото искане е било отправено и от предишния омбудсман Диана Ковачева преди четири години, но МВР и МЗ така и не са предоставили отговор.



МВР признава за грешки, но компенсации липсват

От МВР признават, че част от полевите тестове дават фалшиво положителни резултати. Според изказване на бивш служебен вътрешен министър в парламента, над 40% от наркотестовете, последвани от кръвна проба, са се оказали фалшиви.

Въпреки това, при положителен тест шофьорите често са задържани за 24 часа, а книжките им остават отнети до излизането на лабораторния резултат. Според МВР този срок е между 30 и 45 дни, но в практиката шофьори се оплакват от забавяне от 2-3, а понякога и до 6 месеца.

Настоящият вътрешен министър Даниел Митов заяви, че е против задържането на шофьори само въз основа на полеви тест, когато те са се съгласили да дадат кръвна проба, но практиката все още не е официално отменена.



Към момента законът не предвижда никакъв реален механизъм за компенсация на потърпевшите – нито за финансовите загуби (загубена работа, такси за адвокати), нито за репутационните и психологически щети.

Какво показва статистиката

Според данни на Националната фокусна точка за наркотици (NFP), през 2024 г. 4298 шофьори са дали положителен тест. В същото време инцидентите с установена употреба на наркотици са 297, или едва 0.86% от всички катастрофи. От NFP изчисляват процента на фалшиво положителни тестове на около 20%, като 400 книжки са възстановени след лабораторно потвърждение.

Въпреки тези данни, от МВР продължават да твърдят в отговори до неправителствени организации, че не водят официална статистика колко от полевите тестове впоследствие са опровергани от лаборатория.