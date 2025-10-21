Онлайн аптеки започнаха да продават лекарства на изплащане

Онлайн аптеки в България започнаха да предлагат лекарства без рецепта и различни медицински изделия на изплащане. Услугата обикновено е достъпна за покупки на стойност над 100 лева.

Процесът е сходен с покупката на битова техника, коментираха специалисти от веригата аптеки "Фрамар", която предлага опцията. Те работят с финансови институции, за да осигурят разсрочено плащане.

"Работим с различни търговци, с опцията клиентите да си вземат продуктите на изплащане, т. е. получават продукта сега и могат да го изплатят в следващите месеци. Опциите са различни", коментира пред "Труд news" Стоян Генов.

Той уточни, че често има опция без оскъпяване при разсрочване на четири вноски, като 25% се плащат веднага, а остатъкът се разпределя в следващите три месеца. При по-дълъг период, например до 48 месеца, се начислява лихва.

Одобрението става изцяло онлайн, обикновено в рамките на няколко часа. Например, инжекционен разтвор на стойност 548 лева може да се изплаща 48 месеца с вноски от около 17 лева, а инхалатор за 226 лева – с месечни вноски от под 12 лева за 24 месеца.

Други аптеки, като "Ревита", също предлагат подобни услуги чрез партньорство с фирми за бързи кредити, позволявайки разсрочване на 3 вноски или отложено плащане до 30 дни.

Законът не позволява кредити във физическите аптеки

Услугата за разсрочено плащане не може да се прилага във физическите аптеки, тъй като законът поставя строги ограничения.

Димитър Маринов, председател на Българския фармацевтичен съюз (БФС), коментира темата пред "Труд news": "Законът за лекарствените продукти в хуманната медицина ясно казва какво може да има в една аптека. Няма как в една аптека да има банково гише. Аптеката не може наред с отпусканите лекарствени продукти, физически да дава и кредити. В такъв случай би се превърнала в брокер."

Маринов уточни, че ако клиент сам сключи договор с финансова институция и пазарува с тези средства, това не е проблем на аптеката.

От "Фрамар" потвърдиха, че законът е остарял и ограничава въвеждането на тази опция във физическите обекти. "Плащането на лекарства и медицински изделия с кредитни продукти не е от най-популярните формати на разплащане... това са специфични клиенти, на които предлагаме нестандартно решение за тяхната ситуация", заяви Ивайло Тончев от маркетинговия отдел на веригата.

Въвеждането на новите финансови услуги се случва на фона на продължаващ недостиг на медикаменти в страната.

На българския пазар липсват 185 лекарства, отпускани с рецепта, съобщи Николай Костов, председател на Асоциацията на собствениците на аптеки. Той призна, че след забраната за износ на инсулини и детски антибиотици проблемите с тях са решени, но има недостиг на други скъпоструващи оригинални лекарства без заместител.

Сред липсващите медикаменти са антидепресанти, лекарства за гастро-езофагеална рефлуксна болест, улцерозен колит, подагра, онкологични заболявания, астма и мигрена.

Периодичният недостиг принуждава много пациенти да търсят алтернативни начини за снабдяване, включително поръчки от Гърция и Турция или чрез групи в социалните мрежи, което крие рискове, съобщава "Медиапул".