Великобритания подготвя войски за разполагане в Украйна след мирното споразумение

Обединеното кралство се подготвя за потенциално разполагане на свои войски в Украйна, ако бъде постигнато мирно споразумение между Киев и Москва. Това съобщи в понеделник, 20 октомври, британският министър на отбраната Джон Хийли, цитиран от Sky News.

По думите му, подготовката вече е в ход, като целта е британските сили да играят ключова роля в поддържането на стабилността след края на бойните действия. Хийли уточни, че Лондон и Париж водят усилията за създаване на т.нар. „Коалиция на желаещите:“ група съюзнически държави, които ще предоставят военна подкрепа на Украйна след войната.

Министърът заяви, че ако Русия се съгласи да прекрати пълномащабната си инвазия, силите на коалицията ще помагат за гарантиране сигурността на украинското въздушно и морско пространство, както и за обучението на украинските войски.

„Докато президентът Тръмп води усилията за постигане на мир в Европа, ние сме готови да поемем водеща роля в осигуряването на трайна сигурност“, каза Хийли. Той добави, че министерството му вече е започнало преглед на готовността на британските сили и е отпуснало милиони лири допълнително финансиране за ускоряване на подготовката за евентуално разполагане.

Изявлението на Хийли е първото ясно потвърждение от високопоставен британски представител, че Обединеното кралство активно изготвя планове за изпращане на войски в Украйна като част от мирна мисия, а не за участие в бойни действия.

По-рано беше съобщено, че Лондон обмисля разполагане на сили, които да подпомогнат защитата на украинското небе и морски територии, но без да бъдат разпращани на фронтовите линии близо до руските позиции.

„Коалицията на желаещите“, в която участват няколко европейски съюзници, ще проведе следващата си среща в петък, 24 октомври, в Лондон. Очаква се украинският президент Володимир Зеленски да присъства лично, за да обсъди следващите стъпки към осигуряване на дългосрочната сигурност на Украйна.