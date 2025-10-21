Георги Рачев: Идва гирлянда от средиземноморски циклони

Времето ще остане топло до неделя, но от понеделник и вторник се задава "гирлянда от средиземноморски циклони" и до края на месеца ще вали в цялата страна. Това прогнозира климатологът проф. Георги Рачев тази сутрин в ефира на bTV.

По думите му, въпреки че в петък през страната ще премине студен фронт от Атлантика, дотогава температурите ще се задържат високи, достигайки 20 – 22 градуса.

"Промениха се нещата, дъжд ще има в цяла България. Ще го донесе вторият циклон и той ще е доста обилен," заяви проф. Рачев, цитиран от bTV. Той предупреди, че по Южното Черноморие се очакват валежи, които могат да достигнат до 400 литра на квадратен метър, но подчерта, че това е прогноза.

Климатологът обясни, че средиземноморските циклони имат "много труден нрав", което прави предсказването на времето сложно.

Какво време ни чака в Пловдив и София

До края на седмицата в София се очакват температури между 19 и 21 градуса, но след понеделник те ще паднат до 12 – 13 градуса.

"В топлия Пловдив ще се радват на 21 – 23 градуса, а след това иде понижение на температурите до 14 – 15 градуса," посочи проф. Рачев.

Дъждовни дни се очакват и в Северна България. Според климатолога, ноември също ще започне с дъждове. Относно "циганското лято", той коментира, че то е "около и след Димитровден, по за няколко часа, колкото да си сгрееш кокалите".