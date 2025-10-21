  • Instagram
Църквата почита Свети Иларион Велики и Иларион Мъгленски
Българската православна църква чества днес, 21 октомври, паметта на преподобния Иларион Велики и на свети Иларион, Мъгленски епископ.

Свети Иларион Велики
Преподобният Иларион Велики е роден през 291 година в Палестина, близо до град Газа. Въпреки че родителите му били езичници, те го изпратили да учи в Александрия. Там той опознал християнската вяра, приел я и се покръстил.

По това време в Египет се развивало монашеството и Иларион бил силно впечатлен от свети Антоний Велики, на когото станал ученик. След завръщането си в родината, той раздал цялото си имущество на бедните и се оттеглил в пустинята край Маюма, където се подвизавал в строг пост и молитва. Постепенно около него се събрали и други отшелници. Бог го прославил с дара на чудотворството, като мнозина болни получавали изцеление чрез неговите молитви. Светецът обиколил различни страни, където основавал монашески обители. Предал душата си на Бога на 80-годишна възраст на остров Кипър.

Свети Иларион Мъгленски
Свети Иларион Мъгленски е български светец, живял през 12-и век. Получил добро образование, а на 18-годишна възраст постъпил в манастир. Поради бързия си духовен напредък и строг подвижнически живот, след години бил избран за игумен.

През 1134 година Охридският архиепископ Евстатий го ръкоположил за епископ на Мъглен (северно от днешния град Едеса в Гърция). Като епископ той усърдно учил народа на православната вяра и изобличавал лъжеученията.

Свети Иларион се упокоил в мир на 21 октомври 1164 година. През 1206 година българският цар Калоян тържествено пренесъл светите му мощи в столицата Търново. Към днешна дата не е известно къде се намират те.

