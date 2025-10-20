  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +9 / +13
Пловдив: +10 / +13
Варна: +9 / +11
Сандански: +13 / +14
Русе: +7 / +9
Добрич: +8 / +8
Видин: +7 / +9
Плевен: +8 / +12
Велико Търново: +7 / +9
Смолян: +4 / +5
Кюстендил: +8 / +10
Стара Загора: +8 / +10

СДВР предлага: Металдетекторни рамки в МОЛ-овете

  • Сподели в:
  • Viber
СДВР предлага: Металдетекторни рамки в МОЛ-овете
A A+ A++ A

Няколко дни преди снощния инцидент, при който 15-годишен прободе смъртоносно свой връстник в столичен МОЛ, ръководството на Столичната дирекция на вътрешните работи е имало среща с управителите на търговските центрове в София. На нея те са били предупредени да засилят охраната и да информират при всеки случай на съмнителни групи, които могат да застрашат обществения ред, каза директорът на СДВР Любомир Николов:

"Считам, че е нужно, и през комисиите в Столична община, да предложим някои промени относно пропускателния режим в моловете. В някои европейски страни са въведени и металдетекторни рамки на входа. През тях да минават поне такива лица, в които ние се съмняваме, че не са дошли да купуват различни стоки или да ползват услугите, а, евентуално, да извършват някакви такива действия, на което останахме, за съжаление, свидетели.

От охраната ни казаха, че тези лица са познати на техния търговски обект и друг път. Действително, много бързо ни ориентираха за поведението на участниците в инцидента след това, но, за жалост, не са могли да предотвратят този инцидент, който, наистина, от видеонаблюдението, което виждаме, се развива по-малко от 5 секунди".

Николов допълни, че ще продължи полицейското присъствие пред търговските центрове, въведено преди месеци заради поредицата инциденти, провокирани от т.нар. "локали".

#Любомир Николов #СДВР #молове

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Закон и ред
Последно от Закон и ред

Всички новини от Закон и ред »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?