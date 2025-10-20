  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +9 / +13
Пловдив: +10 / +13
Варна: +9 / +11
Сандански: +13 / +14
Русе: +7 / +9
Добрич: +8 / +8
Видин: +7 / +9
Плевен: +8 / +12
Велико Търново: +7 / +9
Смолян: +4 / +5
Кюстендил: +8 / +10
Стара Загора: +8 / +10

Георг Георгиев: Ако има искане, България ще даде въздушен коридор на руския президент за Будапеща

  • Сподели в:
  • Viber
Георг Георгиев: Ако има искане, България ще даде въздушен коридор на руския президент за Будапеща

БТА
A A+ A++ A

България ще даде въздушен коридор на руския президент Владимир Путин, ако той бъде поискан, за да стигне до Будапеща за срещата си с американския държавен глава Доналд Тръмп.

Това стана ясно от думите на министъра на външните работи Георг Георгиев, казани по време на Съвет "Външни работи" в Люксембург пред пратеника на БНР Ангелина Пискова:

"Когато се полагат усилия за постигане на мир, ако условието за това е да има среща, най-логично е такава среща да бъде опосредствана по възможните начини", посочи Георгиев.

Запитан дали това означава, че страната ни ще даде коридор, министърът отговори лаконично, като попита:

"А как се предлага да се проведе срещата, ако един от участниците не може да стигне до нея".

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Външна политика
Последно от Външна политика

Всички новини от Външна политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?