  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +9 / +13
Пловдив: +10 / +13
Варна: +9 / +11
Сандански: +13 / +14
Русе: +7 / +9
Добрич: +8 / +8
Видин: +7 / +9
Плевен: +8 / +12
Велико Търново: +7 / +9
Смолян: +4 / +5
Кюстендил: +8 / +10
Стара Загора: +8 / +10

Военен джип се обърна по таван на Прохода на републиката

  • Сподели в:
  • Viber
Военен джип се обърна по таван на Прохода на републиката

БНТ
A A+ A++ A

Инцидент с военен автомобил е станал около 12 часа на Прохода на републиката. Произшествието е след град Гурково в посока Велико Търново.

По първоначална информация военен джип се е преобърнал по таван на завой при все още неясни обстоятелства. На мястото има екипи от военни служители, които участват в обезопасяването на пътния участък.

Няма данни за тежко пострадали. Движението в района се осъществява само в едната лента, като трафикът е временно затруднен.

Призивът към шофьорите да карат в участъка с повишено внимание.


Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

Най-четено от Закон и ред
Последно от Закон и ред

Всички новини от Закон и ред »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?