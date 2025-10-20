Георги Марков: Откъде ще мине Путин за Будапеща? Откъдето каже Тръмп!

Западът трябва да се примири, че без САЩ мир в Украйна не може да има. Ако САЩ се оттеглят, Западна Европа ще носи отговорността за избиването на хора в тази война, каза в интервю за БНР бившият политик и конституционен съдия Георги Марков.

"Тази среща на Тръмп с Путин в Будапеща дава гаранции, че няма да има световна война и да се спре тази отвратителна война в Украйна. Тръмп казва: "обявете се и двете страни за победители – едната, че завзехте, а другите, че не ви завзеха всичко", коментира Марков.

Според него срещата в Будапеща е вероятно първата крачка към спирането на огъня:

"И ако се изпусне този шанс, нищо чудно Тръмп да вдигне ръце. А без Америка Западна Европа няма сили да оправи собствените си страни, как ще освободи Украйна".

И обясни, че стоят още много въпроси както за окупираните територии, така и за сигурността на Украйна, която няма как да стане член на НАТО, твърди Марков.

Той допълни, че има и много въпросителни, свързани със самото управление – избори в Украйна, защото на Зеленски мандатът е изтекъл. А кметът на Киев Кличко и Порошенко вече са се оплаквали от Зеленски.

Марков припомни, че още през 2022 г. е предупреждавал, че човекът на Тръмп в Европа е Виктор Орбан. И срещата е в Будапеща, защото Орбан е подкрепял Тръмп, дори когато е загубил президентските избор в САЩ.

"А Тръмп пред целия свят каза, че Орбан е фантастичен лидер: "Той е велик лидер, може да не ви харесва, но е важно моето мнение".

За маршрута на Путин, за да стигне до Будапеща, Марков каза:

"За мен въпросът не е интересен откъде Путин ще пристигне в Унгария, а защо Тръмп не идва в България? Защо България пропусна възможността да бъде модератор на тази среща. Путин ще мине от там, откъдето каже Тръмп, защото Западна Европа е в конфликт за продължаването на войната в Украйна".

За заповедта на Международния наказателен съд за арест на Путин бившият конституционен съдия посочи, че това няма да се случи защото Орбан и Унгария не признават този съд.

"Преди доста време Нетаняху стоя цяла седмица и не беше арестуван. Орбан и Нетаняху се обадиха на Тръмп и казаха, че излизат от Международния наказателен съд, защото според тях бил бухалка. Няма проблеми за Путин, Унгария не признава този съд и както при Нетаняху няма да спазва решенията му", обясни още Георги Марков.









