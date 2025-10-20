ЕС може да позволи на Украйна да се присъедини много по-скоро, но без пълно право на глас

Европейският съюз разглежда нов модел за разширяване, който може да предостави на новите държави членки частични права на глас в началото, с цел да се преодолее дългогодишното противопоставяне на Унгария спрямо присъединяването на Украйна. Предложението, което все още е в ранна фаза, предвижда новите членки да не упражняват пълно право на глас, докато ЕС не въведе широки институционални реформи, предназначени да ограничат потенциалната злоупотреба с право на вето, съобщават трима европейски дипломати и един служител на ЕС пред Politico при условие за анонимност.

Планът се разглежда като възможен начин за смекчаване на позицията на унгарския премиер Виктор Орбан относно Украйна и за намаляване на недоволството сред държави-кандидатки с дългогодишен статус, като Черна гора. В момента дискусиите са неформални и включват както държавите членки, така и Европейската комисия, като всяко евентуално прилагане ще изисква единодушно одобрение от всички страни в ЕС.

Страни, подкрепящи разширяването, като Австрия и Швеция, настояват за нов тласък в процеса на присъединяване, който е блокиран от Будапеща и други столици с аргументи, свързани с вътрешни пазари и национална сигурност. Идеята за отстъпване от принципа за единодушие обаче среща съпротива не само от Унгария, която блокира Украйна по политически причини, но и от страни като Франция и Нидерландия.

Последните развития показват, че Украйна и Молдова са завършили проверката на законодателството си за съответствие с изискванията на ЕС, което получи похвала от комисаря по разширяването за бързия им напредък. Президентът на Европейския съвет Антонио Коста активно лобира за отваряне на „клъстери“ за присъединяване чрез квалифицирано мнозинство, вместо да се изисква единодушие, което потенциално би неутрализирало ветото на Унгария и би позволило процесът на разширяване да продължи.