По 10 бона за VIP маси на концерт на Тони Стораро: Вече има купени!

Голямата поп фолк звезда Тони Стораро ще прави юбилеен концерт в софийската Арена, като билети на стойност 10 бона изумиха и най-големите му фенове.

Това предизвика множество реакции в социалните мрежи, най-вече в платформи като TikTok и Facebook, където коментираха, че подобни пропуски не е имало дори за концерти на Риана, Бионсе и други големи чуждестранни звезди.

Масата, която може да си закупите за 10 000 лева, е разположена непосредствено до сцената и по всяка вероятност ще предлага на закупилите я алкохол и безалкохолни напитки, за да прекарат вечерта още по-празнично. Проверка на „Телеграф“ установи, че само за няколко часа, две от тези VIP маси на най-високата стойност вече са разпродадени.

Веднага след скъпарските маси има и друга оферта – за 6000 лева, която представлява втория ред маси до сцената, следвана от такива на стойност 5000 и 4000 лева. По всяка вероятност на всяка от масите ще могат да се съберат между шест и осем човека.

Сумите предизвикаха бурна реакция в интернет, като повечето коментираха, че цената от 10 000 лева е непосилна за голяма част от феновете на Тони Стораро. Мнозина изразиха мнение, че подобна стойност е прекалено висока, особено на фона на непрекъснатото поскъпване на стоки и услуги в страната. За тези хора също е помислено от екипа на Стораро, като са пуснати в продажба билети на стойност от 40 до 150 лева, които са за местата в самата зала.

Към момента Тони Стораро не разкрива повече подробности за големия концерт, който му предстои, но е сигурно, че ще направи шоу, което ще продължи повече от три часа, с много специални гости и изненади за публиката. Разбира се, по всяка вероятност програмата ще бъде изцяло на живо – както винаги.







