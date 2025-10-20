  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +9 / +13
Пловдив: +10 / +13
Варна: +9 / +11
Сандански: +13 / +14
Русе: +7 / +9
Добрич: +8 / +8
Видин: +7 / +9
Плевен: +8 / +12
Велико Търново: +7 / +9
Смолян: +4 / +5
Кюстендил: +8 / +10
Стара Загора: +8 / +10

Две са дирекциите, разследвани от европрокуратурата в Община Пловдив

  • Сподели в:
  • Viber
Две са дирекциите, разследвани от европрокуратурата в Община Пловдив

Стопкадър/БНТ
A A+ A++ A

Община Пловдив е под полицейска блокада. Служители на жандармерията пазят входа и граждани не се допускат. По информация на „По света и у нас“ европрокуратурата със съдействието на МВР разследва договор за ремонт на сградата на общинското предприятие „Чистота“.

Сградата на общината е под полицейска блокада часове наред. На влизане кметът на Пловдив Костадин Димитров коментира, че не знае какво се случва и очаква да разбере. От общината разследващите изнесоха компютър, който след това беше върнат. Малко преди това от сградата излезе заместник-кметът по строителството Хакъ Сакъбов, придружен от униформени и поемни лица. Те се насочиха към бившия партиен дом, където също се помещава ресорна общинска администрация.

Според информация на "По света и у нас" Европрокуратурата, със съдействието на МВР, разследва договор за ремонт на сградата на общинското предприятие "Чистота" в Пловдив. Служителите, които са работили по тези договори, са били освободени от работа в първите седмици от мандата на настоящия кмет. Ремонтът е финансиран с евросредства. Стойността на целия проект е 3 млн. лв., но той включва ремонтът и на „Чистота“ и на другото предприятие „Градини и паркове".


#Европрокуратура #Община Пловдив

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Закон и ред
Последно от Закон и ред

Всички новини от Закон и ред »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?