ДПС-НН призова МФ да осигури средства за купуване на коли за президентството

Във връзка с приетите от Народно събрание изменения в Закона за Националната служба за охрана, президентската институция остана без автопарк, който да бъде на разположение на нейната администрация. До този момент служителите на администрацията на президента бяха единствената държавна администрация, която използваха автомобилите на Националната служба за охрана (НСО).

Заради това с решение на ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО беше изпратено писмо на министъра на финансите Теменужка Петкова, в което се настоява за спешни действия в координация с администрацията на президента за обезпечаване с постановление на Министерски съвет, на необходимия финансов ресурс за закупуване на превозни средства и за необходимия за това персонал, се казва в съобщение от пресцентъра на ДПС.

Президентската администрация трябва да разполага със собствен автопарк, както всички държавни институции, независимо от това кой е заемащият длъжността президент, защото е важна институцията, не персоната, която я представлява в определен отрязък от време.

Изпълнителната власт трябва да даде възможност за осигуряване на необходимите превозни средства на президентската институция, такива каквито се полагат на всяка структура от държавната администрация, се казва още в съобщението.



