Мъск продава най-желаните потребителски имена в "Екс"

Мъск продава най-желаните потребителски имена в "Екс"

Стопкадър/YouTube
Социалната мрежа "Екс" (Х), собственост на милиардера Илон Мъск, започна онлайн пазар за разпределяне на неактивни или неизползвани потребителски имена, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Услугата е достъпна първоначално само за платени абонати на плановете "Премиум Бизнес" (Premium Business) и "Премиум+" (Premium+).

Платформата предлага два типа потребителски имена - приоритетни и редки.

Приоритетните имена обикновено представляват пълни имена, изрази от няколко думи или комбинации от букви и цифри.

Те могат да бъдат заявени безплатно, като отговор се очаква в рамките на три дни. Ако абонаментът бъде анулиран или понижен, профилът автоматично се връща към първоначалното си потребителско име.

Редки имена, като например "@Том" (@Tom) или "@Пица" (@Pizza), които са много кратки или силно търсени, се разпределят по различен начин – чрез покана от платформата или чрез публична процедура за кандидатстване.

След закупуване тези имена остават за потребителя, дори ако абонаментът му бъде прекратен.

Илон Мъск по-рано обяви, че акаунтите, свързани с неактивни потребители, ще бъдат прекратени, за да се освободи място за нови потребителски имена, припомня ДПА.


#илон мъск

