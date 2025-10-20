Магнитното поле на Земята отслабва. Идва ли обръщане на полюсите?

Земята има своя невидима броня — магнитното поле, което отклонява опасните частици от Космоса и пази атмосферата от разрушение. Но тази броня започва да се пропуква. Измерванията на Европейската космическа агенция (ESA) показват, че магнитното поле на Земята отслабва с около 9% за последните 200 години, а процесът се ускорява.

Южноатлантическата аномалия

Най-слабата точка на полето се намира между Южна Америка и Африка. Там се оформя огромна зона с намалена магнитна защита – т.нар. Южноатлантическа аномалия (SAA).

В тази област спътници често спират да работят, а космическата радиация прониква по-дълбоко в атмосферата. NASA я нарича „магнитната дупка“ на планетата.

Магнитен щит в движение

Магнитното поле се създава от въртенето на течното желязо в ядрото на Земята. Когато потокът му се промени, полето се променя заедно с него. През последните десетилетия северният магнитен полюс се премества с над 55 км годишно – рекордно бързо. Това подсказва, че вътрешната геодинамика на планетата се пренарежда.

Идва ли обръщане на полюсите?

Историята на Земята показва, че магнитните полюси са се обръщали десетки пъти през геоложките епохи. Последното обръщане се е случило преди около 780 000 години, а учените смятат, че ново може да настъпи през следващите хилядолетия. Процесът не е мигновен, но може временно да отслаби защитата на планетата и да увеличи радиационното облъчване.

Опасност от Космоса

Без стабилно магнитно поле, Земята ще бъде уязвима към слънчеви изригвания и геомагнитни бури.

Такива събития могат да повредят спътници, комуникации и електропреносни системи, пише Meteo Balkans. През 2024 г. NOAA вече отчете няколко „топлинни удари“ върху магнитосферата – най-силните от 2003 г. насам.

Какво означава това за живота

Магнитното поле не само ни пази от радиация – то определя миграцията на животни, навигацията на птици и китове, дори ориентацията на бактерии в океана.

Отслабването му може да доведе до екологичен хаос, който вече се наблюдава: китове, загубили посока, птици, отклоняващи се от маршрути, и аномални компасни измервания.

Полето диша

Някои учени смятат, че това е естествен цикъл — Земята просто се пренастройва. Магнитното поле не изчезва, а сменя посоката си, както човек обръща длан, за да отпусне напрежението. Но този процес може да продължи стотици години, през които нашата технологична цивилизация ще бъде изключително уязвима.