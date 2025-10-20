The Times: Орбан върши това, за което другите в Европа само шепнат

Будапеща се противопоставя на русофобската истерия на ЕС, като става домакин на срещата на Владимир Путин и Доналд Тръмп, пише Бруно Уотърфийлд в The Times. Докато други доставят оръжия, Унгария организира преговори. Залогът не е просто среща на лидерите, а шанс да се обърне ходът на конфликта.



С предстоящата среща между президентите Тръмп и Путин в Будапеща, унгарският премиер се надява да затвърди както "миротворческата" си позиция като най-близък съюзник на руския лидер в Европейския съюз, така и статута си на най-пламенен почитател на американския лидер.



62-годишният Виктор Орбан, чиято популярност в родината му намаля през последните години, се похвали, че е убедил Тръмп да проведе преговорите Будапеща по време на срещата на върха за мир в Газа в Египет в понеделник. Когато президентът на САЩ обяви "историческото начало" на мирния процес в Близкия изток, вниманието му вече се беше насочило към конфликта в Украйна.



Орбан се превърна в парий в очите на някои лидери на ЕС поради суровата си имиграционна политика, вечните си спорове с Брюксел относно уокистките му идеологии и подкрепата за ЛГБТ, както и необичайно близкото му 14-годишно приятелство с Путин - и затова не можа да устои да коментира състоянието на блока.



"Всички в ЕС са за война, освен нас", каза той в петък. "Но Европа не трябва да остава встрани от мира. Подобно на американския президент, ние трябва да преговаряме с руснаците, а не просто да следваме американската дипломация като подкрепление."



"Ако в Близкия изток настъпи мир, ако се проведе среща между Тръмп и Путин, защо да не вярваме, че европейците също могат да поемат по правилния път?", заяви десният националист.



Бивш дисидент по време на комунистическата диктатура, която се разпадна през 1989 г., Орбан показа необичайна приятелска нагласа към Русия. Унгария обаче остава зависима от руските изкопаеми горива - те пристигат чрез подходящо наречения тръбопровод "Дружба", построен през 60-те години на миналия век.



Путин открито изразява носталгия по силата на бившия Съветски съюз и се обръща към Орбан неофициално, сякаш е близък приятел или роднина, вместо с по-формалното "ви" (вие).



Посещението на руския лидер в Будапеща може да съвпадне с честванията на Унгарското въстание от 1956 г., които се провеждат от 23 октомври до 7 ноември. Съветски войски и танкове нахлуха, за да потушат демократичното въстание, което доведе до хиляди смъртни случаи. Московските сили брутално потушиха въстанието в рамките на седмици и приблизително 200 000 унгарци избягаха от родината си. Орбан изглежда е предвидил смесената реакция и призова обществеността да подкрепи срещата.



"Тези преговори няма да ни засягат", каза той в петък. "Подобни дипломатически събития не са се провеждали отдавна. Моля всички да проявят сдържаност, защото тези преговори не са за нас, а за мир. В интерес на всяко унгарско семейство е срещата между Тръмп и Путин да донесе мир."



От 1998 г. насам Орбан е бил пет последователни мандата министър-председател. Но той е изправен пред тежко изпитание на изборите следващия април, тъй като неговата партия Фидес губи позиции в социологическите проучвания. Той се нуждае от убедителен резултат, за да докаже на избирателите, че годините на изолация поради позицията му по отношение на Русия, Украйна и подкрепата за Тръмп не са избледнели в забрава, а са дали плодове.



Пътуването на Путин до Унгария не обещава особени трудности, тъй като маршрутът ще премине през Черно море. Той не е заплашен от арест заради заповедта на Международния наказателен съд (МНС) - освен ако самолетът му не кацне на територията на ЕС извън Унгария.



През юни Орбан обяви, че Унгария се оттегля от Международния наказателен съд поради заповедта за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху, който посети Будапеща през април.



Освен годишнината от 1956 г., срещата на върха в Будапеща ще носи и горчив исторически послевкус за Киев. В унгарската столица беше подписан известният Будапещенски меморандум от 1994 г., съгласно който Украйна се отказа от ядрените си оръжия в замяна на гаранции за сигурност от Русия, САЩ, Великобритания и други ядрени сили.



Гаранциите се оказаха безполезни, когато Путин анексира Крим през 2014 г. и след това изпрати войски в региона през февруари 2022 г.



