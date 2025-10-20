Зеленски: Украйна подготвя договор за закупуването на 25 системи "Пейтриът"

Украйна подготвя договор за закупуване на 25 системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът", заяви президентът Володимир Зеленски, което би било огромен тласък за способността на Киев да се защитава от руските въздушни бомбардировки, предаде Ройтерс.

В коментари пред медиите на среща в неделя, Зеленски заяви, че системите ще се доставят ежегодно в продължение на няколко години и че Украйна ще се стреми някои европейски държави да дадат приоритет на Киев в "опашката" за системите.

Зеленски също така изрази готовност да се присъедини към руския президент Владимир Путин и американския си колега Доналд Тръмп на предстоящата им среща в Унгария, ако бъде поканен.

"Ако получа покана за Будапеща, ако форматът е такъв, че да се срещнем тримата, или както се нарича - "совалкова дипломация", където президентът Тръмп се среща с Путин, а после с мен, тогава по един или друг начин ще се съгласим", заяви Зеленски.

Зеленски посочи, че Украйна, чиято газова инфраструктура е сериозно повредена от руските удари, може да внесе газ на стойност около 2 млрд. долара тази зима, включително от Европа, Съединените щати и Азербайджан.

Той заяви, че американският втечнен газ (LNG) може да се доставя чрез терминали в Полша и Гърция, а в бъдеще Украйна може да изгради свой собствен терминал в сътрудничество с американски компании.



