От 20 октомври до 02 ноември 2025 г. ни очаква рядко небесно събитие — три ярки комети едновременно ще доближат Земята , за първи път от повече от 1000 години. Две от тях ще се виждат без помощта на специална техника.

Кометата C/2025 R2 (SWAN) — първата актриса в космическия спектакъл

Кометата C/2025 R2 (SWAN) ще се приближи най-близо до Земята на 20-21 октомври, на разстояние от около 39 милиона километра.



Открита през септември 2025 г., тя има орбитален период от приблизително 1400 години, което означава, че следващото ѝ посещение ще е далеч в бъдещето.

Ако небето е тъмно и ясно, кометата може да бъде видима с просто око — със звездна величина около +5,9, макар че бинокъл ще осигури по-добра гледка. За да я откриете, потърсете Лятно-есенния триъгълник – между звездите Вега, Денеб и Алтаир – и погледнете югозападно, малко над хоризонта.

Кометата се отдалечава от Слънцето и през следващите дни нейната звездна величина ще се понижава.



Кометата C/2025 A6 (Lemmon) — по-ярката сестра

На 21 октомври, малко след залез - втората звезда на шоуто – кометата C/2025 A6 (Lemmon).

Тя ще премине на разстояние от около 89 милиона километра от Земята и ще бъде по-ярка, със звездна величина +3,5.

През следващите дни нейната яркост ще се засилва и се прогноза да достигне до +0,58 звездна величина. (Тоест ще става все по-ярка) Тази вечер и до края на седмицата ако небето е тъмно и ясно, кометата може да бъде видима с просто око. Открита през януари 2025 г., Lemmon също е дългопериодична комета с орбита от приблизително 1350 години.

Кометата ще бъде видима около час и половина и то след залез слънце, в северозападната част на небето, близо до съзвездието Голяма мечка и ярката звезда Арктур.



Източник: Meteo Balkans