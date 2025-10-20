  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +9 / +13
Пловдив: +10 / +13
Варна: +9 / +11
Сандански: +13 / +14
Русе: +7 / +9
Добрич: +8 / +8
Видин: +7 / +9
Плевен: +8 / +12
Велико Търново: +7 / +9
Смолян: +4 / +5
Кюстендил: +8 / +10
Стара Загора: +8 / +10

Космическо шоу: Три комети озаряват небето за първи път от 1000 години насам

  • Сподели в:
  • Viber
Космическо шоу: Три комети озаряват небето за първи път от 1000 години насам

Pixabay
A A+ A++ A

От 20 октомври до 02 ноември 2025 г. ни очаква рядко небесно събитие — три ярки комети едновременно ще доближат Земята , за първи път от повече от 1000 години. Две от тях ще се виждат без помощта на специална техника.

Кометата C/2025 R2 (SWAN) — първата актриса в космическия спектакъл
Кометата C/2025 R2 (SWAN) ще се приближи най-близо до Земята на 20-21 октомври, на разстояние от около 39 милиона километра.


Открита през септември 2025 г., тя има орбитален период от приблизително 1400 години, което означава, че следващото ѝ посещение ще е далеч в бъдещето.

Ако небето е тъмно и ясно, кометата може да бъде видима с просто око — със звездна величина около +5,9, макар че бинокъл ще осигури по-добра гледка. За да я откриете, потърсете Лятно-есенния триъгълник – между звездите Вега, Денеб и Алтаир – и погледнете югозападно, малко над хоризонта.

Кометата се отдалечава от Слънцето и през следващите дни нейната звездна величина ще се понижава.


Кометата C/2025 A6 (Lemmon) — по-ярката сестра
На 21 октомври, малко след залез - втората звезда на шоуто – кометата C/2025 A6 (Lemmon).
Тя ще премине на разстояние от около 89 милиона километра от Земята и ще бъде по-ярка, със звездна величина +3,5.

През следващите дни нейната яркост ще се засилва и се прогноза да достигне до +0,58 звездна величина. (Тоест ще става все по-ярка) Тази вечер и до края на седмицата ако небето е тъмно и ясно, кометата може да бъде видима с просто око. Открита през януари 2025 г., Lemmon също е дългопериодична комета с орбита от приблизително 1350 години.

Кометата ще бъде видима около час и половина и то след залез слънце, в северозападната част на небето, близо до съзвездието Голяма мечка и ярката звезда Арктур.


Източник: Meteo Balkans

#комети

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Любопитно
Последно от Любопитно

Всички новини от Любопитно »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?