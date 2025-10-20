Гонка с 260 км/ч причини катастрофа и смъртта на невинен млад шофьор

23-годишен мъж издъхна при верижна катастрофа между три автомобила на Подбалканския път, а от сдружението на родители, изгубили децата си при инциденти "Ангели на пътя" обявиха, че младият шофьор е невинна жертва на гонка с 260 километра в час между водачите на другите две коли.

От Областната дирекция на МВР-София съобщиха, че инцидентът е станал около 0.50 часа на 18 октомври в участъка от Подбалканския път между Златица и село Челопеч.

На място е установено, че са катастрофирали три леки автомобила - "БМВ", "Мерцедес" и "Тойота". Водачът на БМВ-то е бил транспортиран в болница и настанен в реанимация с опасност за живота, като към 6.30 часа същия ден постъпила информация, че е починал.

Водачът на мерцедеса е настанен за лечение в хирургично отделение, без опасност за живота, като му е взета кръвна проба за алкохол. Третият шофьор - на тойотата - е тестван на място и пробата му е отрицателна. Той не е пострадал.

От сдружение "Ангели на пътя" обаче описват друга версия за катастрофата, като твърдят, че шофьорът на тойотата е избягал от местопроизшествието. За същото съобщава и пътният експерт Диана Русинова, която е получила множество сигнали от очевидци на инцидента и от близки на загиналия млад мъж.

Според неофициалната информация автомобилът на загиналия Мартин се е движил към село Челопеч. Срещу него са идвали другите две коли. Едната от тях, разминавайки се с други два автомобила, се опитва да изпревари и да се "прибере" обратно в платното си. От високата скорост изпреварващият автомобил удря колата пред него, завърта се и се удря челно в БМВ-то на Димитров. Километражът на колата, предизвикала тежката катастрофа, е блокирал на 260 км/ч., допълват от "Ангели на пътя".

Сигналът за катастрофата е подаден на тел. 112 от шофьорите и пътниците в останалите автомобили в отсечката, станали свидетели на челния сблъсък. Те се опитват да помогнат на 23-годишния шофьор на БМВ-то, който е затиснат от смазаните ламарини.

"Виждат телефона му на съседната седалка, който звъни, успяват да го достигнат и съобщават на близък негов приятел за случилото се. Той и още двама души от семейството на загиналия млад мъж пристигат на мястото. Шест души близо 2 часа се опитват да го извадят от колата, а той с думите: "Моля те, помогни ми, аз умирам"... Отиват в болницата в Панагюрище, а след няколко часа съобщават на близките за смъртта му", описват случилото се от сдружението.

Диана Русинова добавя, че хората, подали сигнали до нея, изразяват сериозни съмнения, че случаят се прикрива и че над него има своеобразен "чадър". "Обясняват, че родителите на част от оцелелите участници имат значителни бизнес и финансови интереси в района на Средногорието, което според тях поражда опасения за влияние върху хода на разследването", пише още пътната експертка.

От ОД на МВР-София уточниха, че след оглед на местопроизшествието по случая е образувано досъдебно производство.










