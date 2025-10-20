Гришо продължава с пропадането в световната ранглиста - срина се с още 5 места

В публикуваните днес световни ранглисти на тенисистите Григор Димитров регистрира ново отстъпление, а при жените Виктория Томова успя да изкачи едно място, но все още е много далече от първите 100 в класацията.

Димитров загуби още пет позиции до номер 37. Това се дължи на незащитените 165 от достигалия до третото място точки от миналогодишния финал в Стокхолм.

Завръщането на корта на лекуващия травма в гръден мускул 34-годишен хасковлия преди края на сезона изглежда все по-малко вероятно. Григор отказа участие и в турнира във Виена тази седмица. Българинът е заявен само още за Мастърс 1000 състезанието в Париж в зала през следващата седмица. За последно Димитров игра в начабото на юли на Уимбълдън.

В първите 500 от нашите тенисисти е само още Димитър Кузманов, който благодарение на полуфинала на чалънджъра в Гърция миналата седмица изкачи пет места до 249-ото.

На върха е Карлос Алкарас с 11 340 точки пред Яник Синер с 10 000 и Александер Зверев с 5930 точки.

При дамите Виктория Томова е вече 126-а в раглистата на WTA.



В топ 500 от българките са още Лиа Каратанчева (№307), Изабелла Шиникова (№323), Денислава Глушкова (№362), Елизара Янева (№429), Гергана Топалова (№459) и РОсица Денчева (№486).

Води Арина Сабаленка, следвана от Ига Швьонтек и Коко Гоф.



