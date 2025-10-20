Появи се ВИДЕО на дръзкия обир в Лувъра: Заснеха крадец в действие

Кражба на безценни бижута от Лувъра разтърси света, а престъпниците все още се издирват. Те са били трима и са влезли в сградата малко след отварянето ѝ. В социалните мрежи бяха разпространени кадри, които показват как един от заподозрените реже стъклената витрина с малък верижен трион преди да избяга с откраднатите ценности, съобщават френски медии.

На краткия клип се вижда крадецът, облечен с жълта сигнална жилетка върху черен суичър с качулка, пише BFMTV.

На клипа не се вижда как крадецът напуска галерията.

Les images du cambriolage du Louvre (document BFMTV) pic.twitter.com/FciPpaXTMA — BFMTV (@BFMTV) October 19, 2025

Общо 9 ценни предмета от Френските кралски бижута са били откраднати по време на дръзкия обир в неделя. Един от тях е корона, принадлежала на съпругата на Наполеон III, императрица Евгения. По-късно тя е открита. Вероятно е била изпусната от обирджиите при бягството им, каза френската прокурорка Лор Бекюо пред Le Parisien.

„Разполагаме със записи от охранителните камери в самия музей“, съобщи тя, като добави, че крадците са били изключително подготвени и организирани.

Сред безценните бижута, които са били откраднати, е голяма брошка за бюст на императрица Евгения с 2634 диаманта. Музеят я е закупил през 2008 г. за 10,5 милиона долара. Преди това тя е била частна собственост на колекционер в САЩ.





