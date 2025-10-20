Напрежение в Покровск: Руснаците убиват цивилни, украинците опитват да ги отблъснат
Руски войници са убили няколко цивилни в центъра на Покровск, Донецка област, като според 7-и корпус за бързо реагиране на Въздушнодесантните сили на Украйна това представлява нарушение на международното хуманитарно право.
Украинските сили засекли група руски войници, скрити в една от сградите близо до жп гарата. Съвместна операция за удар и претърсване незабавно е неутрализирала проникналите бойци.
Отбраната на Покровск е засилена с допълнителен персонал и техника. Специалните подразделения активно наблюдават всички потенциални входни точки в града, а патрулите са увеличени, за да се предотвратят нови прониквания.
През последните два дни украинските войски съобщават, че са ликвидирали 14 руски войници, които са успели да влязат в града. Гражданите, останали в Покровск, се призовават да не се придвижват, освен ако е абсолютно необходимо.
7-и корпус за бързо реагиране подчертава, че ситуацията остава напрегната, като руските сили се опитват да разширят „сивата зона“ около Покровск и да проникнат в града от няколко посоки.
По-рано руските войски засилиха използването на насочени въздушни удари по украинските логистични маршрути, като използваха тактическа авиация, за да нарушат веригите за снабдяване и да отслабят отбраната в региона.
