Масов срив на най-популярните приложения в света
Едни от най-големите приложения и уебсайтове в света внезапно спряха да работят. Приложения като Snapchat, Roblox, Fortnite, Duolingo и Canva изпитват затруднения, съобщава сайтът за проследяване на технически проблеми Down Detector.
Сривът е започнал около 10:00 часа българско време. Изглежда, че проблем при Amazon Web Services (AWS) - компанията, която предоставя инфраструктурата, поддържаща голяма част от съвременния интернет, е причината за затрудненията.
На страницата си със статуси, AWS съобщава за „повишени нива на грешки“ и забавяния в работата на „множество AWS услуги“.
Amazon Web Services предоставя широк набор от интернет инфраструктурни услуги, които позволяват на компании да наемат изчислителна мощ и сървъри за работа на техните приложения и уебсайтове. Поради това, всякакви проблеми в AWS могат бързо да засегнат голяма част от интернет пространството, като доведат до сривове на сайтове, които на пръв поглед нямат никаква връзка с Amazon.
В момента AWS е най-популярният доставчик на такива облачни услуги в света. Миналата година компанията е генерирала приходи от 108 милиарда долара и вече формира основната част от печалбата на Amazon.
Ето списък на приложенията, които в момента изпитват затруднения. В него влизат както онлайн игри, така и британската данъчна служба:
♦ Snapchat
♦ Ring
♦ Roblo
♦ Clash Royale
♦ Life360
♦ My Fitness Pal
♦ Xero
♦ Canva
♦ Amazon
♦ Amazon Web Services
♦ Amazon Music, Prime Video
♦ Clash of Clans
♦ Fortnite
♦ Wordle
♦ Duolingo
♦ Coinbase
♦ HMRC (британската данъчна служба)
♦ Vodafone
♦ Playstation
♦ Pokémon Go
