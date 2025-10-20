Захарова: Русия се нуждае от фундаментално решение на конфликта в Украйна

Разрешаването на конфликта в Украйна трябва да бъде фундаментално и да гарантира мир. Това заяви в интервю за ТАСС говорителят на Министерството на външните работи на Русия Мария Захарова.



"Говорихме за първопричините на конфликта не за да го удължим, а именно за да бъде това разрешение фундаментално, да бъде дългосрочно и да гарантира мир“, посочва дипломатът.



"Такъв път, за който говориха президентът на нашата страна (Владимир Путин) и министърът на външните работи (Сергей Лавров), руското ръководство като цяло, ние обявихме и се ориентираме към него“, подчертава Захарова.



"Ние вървим по пътя, който наистина винаги, през всичките тези години, е бил свързан със стремежа към мирно уреждане“, отбелязва официалният представител на руското МВнР. Тя припомня, че "това бяха Минските споразумения, това беше упорита работа по предлагането на различни реално действащи формули, сценарии, възможности“.