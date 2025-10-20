  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +9 / +18
Пловдив: +10 / +17
Варна: +9 / +17
Сандански: +13 / +17
Русе: +7 / +15
Добрич: +7 / +16
Видин: +8 / +15
Плевен: +8 / +16
Велико Търново: +7 / +16
Смолян: +4 / +11
Кюстендил: +8 / +16
Стара Загора: +8 / +16

Захарова: Русия се нуждае от фундаментално решение на конфликта в Украйна

  • Сподели в:
  • Viber
Захарова: Русия се нуждае от фундаментално решение на конфликта в Украйна

ФБ/Мария Захарова
A A+ A++ A

Разрешаването на конфликта в Украйна трябва да бъде фундаментално и да гарантира мир. Това заяви в интервю за ТАСС говорителят на Министерството на външните работи на Русия Мария Захарова.

"Говорихме за първопричините на конфликта не за да го удължим, а именно за да бъде това разрешение фундаментално, да бъде дългосрочно и да гарантира мир“, посочва дипломатът.

"Такъв път, за който говориха президентът на нашата страна (Владимир Путин) и министърът на външните работи (Сергей Лавров), руското ръководство като цяло, ние обявихме и се ориентираме към него“, подчертава Захарова.

"Ние вървим по пътя, който наистина винаги, през всичките тези години, е бил свързан със стремежа към мирно уреждане“, отбелязва официалният представител на руското МВнР. Тя припомня, че "това бяха Минските споразумения, това беше упорита работа по предлагането на различни реално действащи формули, сценарии, възможности“.

#Мария Захарова #Русия #войната в Украйна

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Свят
Последно от Свят

Всички новини от Свят »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?