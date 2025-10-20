ЦИК разследва надписани 114 преференции в Пазарджик

На един от кандидатите за общински съветници в Пазарджик са надписани 114 преференции, а Централната избирателна комисия (ЦИК) се мъчи да разбере защо и как. Снощи темата е разисквана на извънредно заседание на комисията. От разяснение към решение на Общинската избирателна комисия (ОИК) в Пазарджик пък е видно, че следва да има промяна в имената на новоизбраните съветници.

При обсъждането в ЦИК не става ясно кои са съветникът и листата, съобщи БНР. Членовете на ЦИК обаче са възмутени, сезирали са "Информационно обслужване", пратили са и питания до ОИК. "Не знам какви ще са последиците. Нещо недопустимо, но факт", коментира секретарят на ЦИК Севинч Солакова. "Този възмутителен случай не може просто да бъде подминат. Не си спомням на български избори да има толкова нагла фалшификация на резултати от гласувания", смята и зам.-председателят Цветозар Томов.

Извънредните избори за общински съвет се проведоха на 12 октомври. Малко след вота в ЦИК постъпват данни от "Информационно обслужване", че при резултатите на един от кандидатите в листата са вписани 114 допълнителни преференции. Това е засечено от повторната обработка на протоколите, като се твърди, че проблем със секционните няма. "Информационно обслужване" прави вътрешна проверка какво е станало в изчислителния център."Получихме уверението на изпълнителния директор на "Информационно обслужване", че той е сезирал прокуратурата. В правомощията и задължението на Общинската избирателна комисия е да възложи на "Информационно обслужване" да направи изчисленията, въз основа на констатациите и решението на ОИК и да си вземе съответното решение за промяна на решението, което е приел за обявяване на резултатите, ако има такова", коментира другият зам.-председател на ЦИК Росица Матева. ЦИК очаква днес отговор от комисията в Пазарджик.

Самата ОИК е взела три решения по казуса вчера, става ясно от сайта ѝ. С едното се анулират приемо-предавателни разписки с погрешно въведени данни за 19 секционни протокола. Определени са лицата, които наново да диктуват данните. Но явно при повторното въвеждане се допуснати грешки с 2 разписки, защото с другите две решения те се анулират. При едното от решенията на ОИК става ясно, че с верните данни се променя и състава на новоизбрания общински съвет.