Пак с Шкодата: Радев посрещна унгарския президент на официална церемония

Президентът Румен Радев посрещна унгарския си колега Тамаш Шуйок на официална церемония на площад "Св. Александър Невски" в София, предаде БТА. Както и вчера, държавният ни глава пристигна с автомобила на съпругата си Десисава Радева, след като парламентът прие НСО да не вози повече президентската администрация.

Държавният глава на Унгария Тамаш Шуйок, който е на официално посещение в България по покана на българския държавен глава, отдаде почит пред Паметника на Незнайния воин.

Веднага след това двамата президенти се срещнаха "на четири очи" на "Дондуков" 2, а впоследствие са предвидени пленарните разговори между официалните делегации на двете държави. Накрая Радев и Шуйок ще направят съвместни изявления за медиите в Гербовата зала на президентството.

Сред темите на разговорите между двамата президенти и водените от тях делегации ще бъдат възможностите за задълбочаване на двустранните отношения между България и Унгария в областта на икономиката, енергетиката, търговията, транспортния сектор, образованието и науката, туризма, спорта и културата. Очаква се да бъдат обсъдени и въпроси от европейския и международен дневен ред, както и актуалните предизвикателства пред сигурността, информираха от прессекретариата на държавния глава.

Президентът на Унгария пристигна вчера у нас, като бе посрещнат в Смолян от президента Румен Радев. Двамата посетиха къща-музей "Ласло Наги", в която са изложени ръкописи и творби на унгарския писател, който е и почетен гражданин на Смолян.

Тогава за пръв път Радев се появи на публично място с шкодата на съпругата си Десислава.

Ден по-рано секретарят на държавния глава по сигурност и отбрана и бивш служебен министър Димитър Стоянов съобщи в телевизионно интервю, че президентът ще посрещне унгарския си колега Тамаш Шуйок с личния си автомобил, след като два дни по-рано беше обнародвана промяната в Закона за НСО, която забранява на президентската администрация и на самия президент да използват коли на НСО.













