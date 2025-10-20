Европрокуратурата разследва ремонта на сградата на ОП "Чистота" - Пловдив
Според информация на "По света и у нас" Европрокуратурата, със съдействието на МВР разследва договор за ремонт на сградата на общинското предприятие "Чистота" в Пловдив.
Договорът е сключен от предишния кмет на Пловдив. В момента се извършват обиски в две дирекции - за обществените поръчки и екодирекцията.
Служителите, които са работили по тези договори, са били освободени от работа в първите седмици от мандата на настоящия кмет Костадин Димитров. Ремонтът е финансиран с евросредства.
