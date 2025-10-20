Товарен самолет излезе от пистата на летище Хонконг, поне двама са загинали

Двама души загинаха, след като товарен самолет излезе от пистата на международното летище в Хонконг в ранните часове на понеделник, съобщават местни медии.

Полетът на Emirates EK9788, пристигащ от Дубай около 03:50 местно време, е излязъл от пистата, сблъскал се е с патрулен автомобил на летището и частично е паднал в морето, съобщиха от полицията за Hong Kong Free Press.

Властите информираха, че мъж, който е бил част от наземния патрул, е починал на място, а друг мъж е починал по-късно в болница North Lantau.

Четиримата членове на екипажа на Emirates SkyCargo Flight EK9788 (UAE9788) са оцелели невредими, добави полицията, цитирана от медията.

В резултат на инцидента северната писта на летището е временно затворена. Поне 11 товарни полета, планирани за понеделник, бяха отменени, според сайта на Летищната администрация.

Emirates уточни, че самолетът е бил нает и опериран от турския оператор Act Airlines и по време на инцидента не е превозвал товар.

Департаментът по гражданска авиация на Хонконг потвърди, че товарен Boeing 747-400 (номер на полета UAE9788), пристигащ от международното летище Al Maktoum в ОАЕ, е излязъл от северната писта и е подхлъзнал в морето. Контролът на въздушното движение незабавно е уведомил Летищната администрация и други спасителни служби.

Първоначалната информация показва, че четиримата членове на екипажа са спасени и транспортирани в болница, докато двама служители на земята са паднали в морето по време на инцидента. Северната писта остава затворена, но южната и централната писта продължават да функционират.

Департаментът по гражданска авиация съобщи, че следи ситуацията отблизо и координира действията си с всички съответни летищни служби, включително с ангажираните авиокомпании. Инцидентът е докладван и на Агенцията за разследване на авиационни произшествия, като се оказва пълно съдействие за изясняване на причините за инцидента.