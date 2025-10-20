Стойчо Стоев: По-добре е да има явна подкрепа на ДПС-НН, кабинетът няма да падне

Ако ДПС-НН има приоритети, в момента те ги отправят в неформален порядък към премиера и министрите. Винаги е по-добре подкрепата да е явна. А че управлението зависи от тях, е абсолютно ясно.

Тази позиция изрази пред БНР политологът Стойчо Стойчев. По думите му, ако ДПС-НН влезе официално в коалицията, ще има повече прозрачност.

"Ще бъде една идея по-прозрачно от ситуацията, в която се намираме в момента. Формализирането на участието в такова управление вече ангажира тази партия. (...) Когато се променя конюнктурата, се налага адаптация. Това управление в момента зависи от ДПС-НН."

Кабинетът няма да падне. Мнозинството би могло да бъде събрано и без ИТН, посочи той.

"Не мисля, че алтернативата в момента е президентът Радев. Ако има бързи избори, отново изпадаме във вид да се пусне някакво чучело, уж че президентът го подкрепя. Президентът Радев няма да консолидира огромно мнозинство около себе си. Няма фактор, който да се съизмерва с НДСВ през 2001 г. или с ГЕРБ през 2009 г.", коментира политологът в предаването "Преди всички".

Според него колкото и да е популярен президентът, в евентуалните му бъдещи листи в страната "ще се появят имена, които ще отблъснат част от избирателите", защото около всеки нов проект "се налепят всякакви местни брокери на гласове", но той "ще бъде фактор наистина и отсега се съобразяват останалите партии с него".

"С изключение на Делян Пеевски, останалите политически сили, включително ГЕРБ, не са в остра полемика с него, не спорят, не се карат. Оставят врата отворена за бъдещо партньорство, бъдещо сътрудничество. Това ще бъдат политическите сили – Радев ще трябва да преценява с кого да си партнира."

Малките политически сили най-много ще пострадат от появата на Румен Радев, подчерта Стойчо Стойчев.

"От това, че ще се появи новата мода на терена. Това, плюс повдигането на избирателната активност, ще доведе до една-две партии по-малко в потенциален следващ парламент, в който се появи партията на Румен Радев. Най-малките, които са на опашката, ще изпаднат."

Залезът на ГЕРБ все не настъпва, отбеляза Стойчев и напомни, че още през 2020 г. е имало подобни прогнози. Същевременно политологът допълни, че за някои политически сили, дори за смятани за дълготрайни такива като ДПС на Доган или БСП, подкрепата е рухнала внезапно и ерозията се е получила бързо.

"И ГЕРБ ги надживява към момента всичките. Дали това ще продължи, също зависи от плановете на Борисов за собственото му битие."

Българската политическа система предлага голям избор. Който иска да гласува, може да си намери по 5-6 алтернативи в сегмент, каза политологът. Негласуващите в момента са пасивни, защото не искат да дадат своя вот, "не че няма да кого, както се представя", смята той.



