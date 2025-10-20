Какво се случва? Жандармерия заварди сградата на Община Пловдив

Жандармерия е завардила сградата на Община Пловдив.

Пред входа ѝ са застанали двама жандармеристи, които не допускат да се влиза в сградата, а отстрани са спрени две специализирани коли на жандармерията.

Според неофициална информация в Община Пловдив тече проверка, съобщава БНР.

Кметът Костадин Димитров заяви, че в сградата не се случва нищо, но не обясни защо общината е обсадена от жандармерия. Той обеща, че след малко да бъде дадена повече информация.



