"Таймс" цитира Митов: Руски шпиони подпомагат нелегалната имиграция в ЕС

Руски шпиони и крайно леви хуманитарни групи работят с трафиканти на хора, за да залеят Европа с нелегални мигранти, пише вестник "Таймс", цитирайки българския министър на вътрешните работи Даниел Митов.

Митов заяви, че правителството му разполага с доказателства, че руската служба за външно разузнаване има преки връзки с престъпните банди, улесняващи нелегалната имиграция в Европейския съюз.

Той каза, че руските шпиони помагат на трафикантите на хора да откриват слабости във външните граници на ЕС, включително границата на България с Турция, и казват на мигрантите как да използват системите за убежище на ЕС и Обединеното кралство и да избегнат депортиране.

Освен това някои неправителствени организации си сътрудничат с контрабандисти "под идеологически претекст", според Митов.

Британският министър на външните работи Ивет Купър заяви, че казаното от министъра разкрива заплахите, породени от враждебни държави като Русия.

"Ясно е, че нелегалната миграция в Европа и отвъд нея се движи не само от организирани престъпни мрежи, които се стремят да реализират печалба, но и от враждебни държавни участници, които се стремят да дестабилизират Европа", каза Купър.

Тя допълни, че заплахата е реална, нарастваща и много сериозна и е ясно, че трябва да се разшири и засили международното сътрудничество.

"Следователно ще продължим да подкрепяме България и другите ни съюзници от НАТО в осигуряването на външните граници на Европа и справянето с всеки различен вид заплаха, пред която сме изправени от режима на Путин, включително предоставянето на специализирано оборудване, разузнавателна информация и обучение, които ще помогнат на нашите български колеги да защитават границите си и да осуетят тези престъпни операции".

България ще бъде сред европейските държави, участващи в среща на върха в Лондон, организирана от премиера Киър Стармър в сряда, за да обсъдят по-тясно сътрудничество в борбата с нелегалната имиграция през Западните Балкани - един от основните пътища към ЕС.

